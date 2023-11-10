Мужчину осудили за изнасилование дочери в Карагандинской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Карагандинской области 42-летний мужчина несколько раз изнасиловал дочь, в итоге 15-летняя девочка забеременела, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области.
Суд проходил в закрытом режиме.
Подсудимый признал вину, но также заявил, что девочка была согласна на близость, и, кроме того, она ему неродная дочь.
"Уже в ходе досудебного расследования дела ему стало известно, что он не является биологическим отцом, поскольку это было подтверждено заключением соответствующей молекулярно-генетической экспертизы. Но статья от этого не меняется. На момент совершения преступления он считал её родной дочерью, и девочка относилась к нему как к родителю. Поэтому осуждён с квалифицирующим признаком "совершённое родителем", - сказал председатель Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Бекзат Шалгимбаев.
Мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Подсудимый обжаловал приговор, но областной суд оставил его в силе.
Самое читаемое
- Убил, а потом изнасиловал бывшую девушку житель Костанайской области
- Кругом какое-то лобби: без питьевой воды могут остаться десятки сёл под Астаной
- Женщину нашли мёртвой в собственной квартире в Павлодаре
- Аида Балаева высказалась о шутках про Назарбаева и политическом юморе
- Казахстанка придумала способ дешево и быстро строить дома из экоматериала