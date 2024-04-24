Мужчину насмерть придавило стеной в СКО

В Петропавловске мужчину придавило стеной при разборе жилого строения, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Qazaqstan Media.

23 апреля в 15:05 поступило телефонное сообщение о том, что на улице Партизанской в Петропавловске придавило стеной 49-летнего мужчину. Он скончался на месте происшествия.

"Факт внесен в ЕРДР по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ", — прокомментировали ЧП в департаменте полиции СКО.

Сообщается, что мужчина занимался разбором жилого строения.