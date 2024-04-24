Мужчину насмерть придавило стеной в СКО
Сегодня, 05:23
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Сегодня, 05:23Сегодня, 05:23
165Фото: instagram.com/qazmedia.kz
В Петропавловске мужчину придавило стеной при разборе жилого строения, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Qazaqstan Media.
23 апреля в 15:05 поступило телефонное сообщение о том, что на улице Партизанской в Петропавловске придавило стеной 49-летнего мужчину. Он скончался на месте происшествия.
"Факт внесен в ЕРДР по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ", — прокомментировали ЧП в департаменте полиции СКО.
Сообщается, что мужчина занимался разбором жилого строения.
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