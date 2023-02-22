Мужчина замёрз насмерть в степи в Карагандинской области

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Два человека заблудились в степи в Каркаралинском районе, один из них погиб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Вечерняя Караганда".

Двое мужчин отправились 19 февраля на авто из Караганды на рудник "Алайгыр", что недалеко от села Бесоба. Но к месту назначения не прибыли.

Утром 20 февраля охранники рудника нашли одного из мужчин. Парень 2002 года рождения находился в пяти километрах от рудника. Его доставили в больницу.

Второго мужчину сотрудники ДЧС нашли 21 февраля в шести километрах от рудника. К сожалению, 51-летний мужчина был мёртв.