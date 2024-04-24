Мужчина заманивал детей конфетами к себе домой в Балхаше

Мужчина предлагал детям конфеты и звал к себе в гости в Балхаше. Одна из девочек пожаловалась маме. "Добряка" задержали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Инцидент произошел 18 апреля в одном из дворов в переулке Калмыкова.

Мать пожаловавшегося ребёнка позвонила в полицию.

Стражи порядка задержали 41-летнего местного жителя. Выяснилось, что мужчина болен, он много лет состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Мужчину поместили на лечение.

В полиции сообщили, что ранее такого поведения за этим мужчиной замечено не было.