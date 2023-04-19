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polisia.kz Сегодня, 17:49
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Сегодня, 17:49
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Фото: polisia.kz

Мужчина забил волка цепью в Актюбинской области

Видео, на котором показано, как мужчина избивает цепью волка, выявили полицейские Актюбинской области в ходе мониторинга соцсетей, передаёт BaigeNews.kz

"Сотрудниками Иргизского районного ОП установлен 37-летний житель района. Задержанный пояснил, что волк намеревался напасть на его скот. И чтобы уберечь скот, мужчина на мотоцикле догнал животное и забил его цепью", - сообщили в полиции.

В отношении сельчанина начато досудебное расследование по части 3 статьи 316 УК РК -  “Жестокое обращение с животным“.

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Сегодня, 17:49
221
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