Мужчина в антиковидном комбинезоне напал на микрофинансовую организацию в ЗКО

Фото: polisia.kz

Микрофинансовую организацию, выдающую займы населению, ограбил 39-летний житель Уральска. На дело он пришёл в белом комбинезоне и с игрушечным пистолетом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию о случившемся сообщила кассир. Она рассказала, что неизвестный мужчина, одетый в комбинезон, зашёл в офис и, угрожая предметом похожим на пистолет, требовал отдать ему имеющиеся в кассе деньги.

Испугавшись, женщина выполнила указание.

"Сотрудниками ДП ЗКО по “горячим следам” задержан ранее несудимый 39-летний гражданин Б. Мужчина пояснил, что решился на преступление из-за накопившихся долгов", - сообщили в полиции.

По факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 192 УК РК - “Разбой”. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трёх до семи лет с конфискацией имущества.

Задержанный помещён в ИВС УП Уральска.



