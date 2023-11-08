Мужчина попал под поезд в Уральске
Сегодня, 20:06
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Сегодня, 20:06Сегодня, 20:06
145Фото: baigenews.kz
Мужчина попал под поезд в Уральске и остался жив, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".
Бригада медиков прибыла на место происшествия спустя пять минут. Выяснилось, что поезд переехал ногу 33-летнего мужчины. Врачи оказали ему первую помощь и госпитализировали в областную многопрофильную больницу.
Состояние пострадавшего было критическим, он потерял много крови и был без сознания. Бригада врачей из травматолога, реаниматолога, нейрохирурга и анестезиолога провели экстренную операцию. Ногу пришлось ампутировать. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильно тяжёлое, его перевели в палату.
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