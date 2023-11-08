Мужчина попал под поезд в Уральске и остался жив, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".

Бригада медиков прибыла на место происшествия спустя пять минут. Выяснилось, что поезд переехал ногу 33-летнего мужчины. Врачи оказали ему первую помощь и госпитализировали в областную многопрофильную больницу.

Состояние пострадавшего было критическим, он потерял много крови и был без сознания. Бригада врачей из травматолога, реаниматолога, нейрохирурга и анестезиолога провели экстренную операцию. Ногу пришлось ампутировать. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильно тяжёлое, его перевели в палату.