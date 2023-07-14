Мужчина бесплатно приоделся одном из ТРЦ Астаны

Фото: polisia.kz

Мужчина своровал вещи на 230 тысяч тенге в одном из ТРЦ Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В бутике он основательно подбирал одежду, выбрал целый гардероб - от кепки до обуви. А затем подделал чек об оплате на сумму более 230 тысяч тенге, показал его продавцу и спокойно ушёл с полными пакетами вещей.

Полицейскими района Байоныр в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен астанчанин, обманувший продавца. Мужчина дал признательные показания.

Проводится досудебное расследование по статье “Мошенничество”. Устанавливается причастность мужчины к аналогичным преступлениям на территории столицы.



