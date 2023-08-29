  • 29 Августа, 12:43
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"Муж держит в заточении" - МИД пообещал вернуть из Индии карагандинку с детьми

Сегодня, 11:20
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egov.kz Сегодня, 11:20
Сегодня, 11:20
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Фото: egov.kz

В МИД РК отреагировали на обращение карагандинки с тремя детьми, которая просит помощи, чтобы вернуться из Индии в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

"Консул находится на связи с нашей соотечественницей, ей будет оказана помощь. Поможем вернуться ей и её детям в Казахстан", – заявили в ведомстве. 

Напомним, попав в сложную ситуацию, карагандинка обратилась за помощью в ОФ "Не молчи". Женщина живет в Калькутте с тремя детьми. Все они разного возраста - 10 лет, три с половиной года, один год и месяц. У младших нет визы, а у старшей девочки нарушен визовый режим.

По словам карагандинки, на протяжении четырех лет она подвергается буллингу и агрессии со стороны мужа: он бьет ее, душит, ограничивает питание и не содержит семью, злоупотребляет алкогольными напитками, не выпускает ее с детьми из дома,  не даёт старшей дочке учиться и нападает на неё, угрожает им, выломал двери в комнате и забрал все сбережения.

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