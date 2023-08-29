"Муж держит в заточении" - МИД пообещал вернуть из Индии карагандинку с детьми

В МИД РК отреагировали на обращение карагандинки с тремя детьми, которая просит помощи, чтобы вернуться из Индии в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

"Консул находится на связи с нашей соотечественницей, ей будет оказана помощь. Поможем вернуться ей и её детям в Казахстан", – заявили в ведомстве.

Напомним, попав в сложную ситуацию, карагандинка обратилась за помощью в ОФ "Не молчи". Женщина живет в Калькутте с тремя детьми. Все они разного возраста - 10 лет, три с половиной года, один год и месяц. У младших нет визы, а у старшей девочки нарушен визовый режим.

По словам карагандинки, на протяжении четырех лет она подвергается буллингу и агрессии со стороны мужа: он бьет ее, душит, ограничивает питание и не содержит семью, злоупотребляет алкогольными напитками, не выпускает ее с детьми из дома, не даёт старшей дочке учиться и нападает на неё, угрожает им, выломал двери в комнате и забрал все сбережения.