Карагандинка с тремя детьми просит о помощи, чтобы выбраться из Индии

В фонд "Не молчи" обратилась карагандинка с тремя детьми, которая просит помощи, чтобы вернуться из Индии в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Дина Тансари на своей странице в Facebook рассказала историю о карагандинке, попавшей в сложную жизненную ситуацию. Женщина живет в Калькутте с тремя детьми. Все они разного возраста - 10 лет, три с половиной года, один год и месяц. У младших нет визы, а у старшей девочки нарушен визовый режим.

"Если у меня есть хоть какая-то малейшая возможность и шанс выбраться отсюда, пожалуйста, помогите. Я не хочу тут умереть, я хочу нормальное будущее своим детям! Все, как он бросается на меня, швыряет и еду, и предметы, дети видят!", - обратилась женщина к фонду.

По ее словам, на протяжении четырех лет она подвергается буллингу и агрессии со стороны мужа: он бьет ее, душит, ограничивает питание и не содержит семью, злоупотребляет алкогольными напитками, не выпускает ее с детьми из дома, не даёт старшей дочке учиться и нападает на неё, угрожает им, выломал двери в комнате и забрал все сбережения.