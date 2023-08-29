Карагандинка с тремя детьми просит о помощи, чтобы выбраться из Индии
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В фонд "Не молчи" обратилась карагандинка с тремя детьми, которая просит помощи, чтобы вернуться из Индии в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.
Дина Тансари на своей странице в Facebook рассказала историю о карагандинке, попавшей в сложную жизненную ситуацию. Женщина живет в Калькутте с тремя детьми. Все они разного возраста - 10 лет, три с половиной года, один год и месяц. У младших нет визы, а у старшей девочки нарушен визовый режим.
"Если у меня есть хоть какая-то малейшая возможность и шанс выбраться отсюда, пожалуйста, помогите. Я не хочу тут умереть, я хочу нормальное будущее своим детям! Все, как он бросается на меня, швыряет и еду, и предметы, дети видят!", - обратилась женщина к фонду.
По ее словам, на протяжении четырех лет она подвергается буллингу и агрессии со стороны мужа: он бьет ее, душит, ограничивает питание и не содержит семью, злоупотребляет алкогольными напитками, не выпускает ее с детьми из дома, не даёт старшей дочке учиться и нападает на неё, угрожает им, выломал двери в комнате и забрал все сбережения.
"Как обычно бывает: муж до брака вёл себя адекватно. А сейчас загнал в зависимость, в том числе экономическую. И дальше он её просто убьёт. А мы будем читать новости! Но неужели никто не может помочь ей? Ведь это наша гражданка. И любой мог попасть в такую сложную ситуацию. Здесь нужна мощная государственная поддержка", - пишет Дина Тансари на своей странице в соцсети.
Самое читаемое
- В Астане начались проверки закрытых паркингов
- Казахская тазы стала победителем чемпионата мира в Швейцарии
- Шквальный ветер, дождь и мокрый снег: о погоде на понедельник рассказали синоптики
- Лидер группы ДДТ спел на казахском: видео обсуждают в соцсетях
- Опубликована неизвестная ранее записка Жириновского