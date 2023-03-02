Мусоровоз задавил женщину в Рудном

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Женщина пешеход погибла под колёсами КамАЗа в в Рудном. Подробности происшествия сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия произошла на пересечении улиц Ленина и Горняков.

"Водитель КамАЗа (мусоровоз) совершил наезд на женщину, переходившую дорогу на регулируемом пешеходном переходе. Женщина скончалась", - сообщили в ДП Костанайской области.

По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК - "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека". Водителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью также на срок до пяти лет.