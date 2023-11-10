Мошенники начали действовать от лица нацкомпаний
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КазМунайГаз предупреждает казахстанцев о появлении фейкового сайта, действующего от лица компании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию.
В интернет-сети периодически появляются мошеннические сайты, призывающие казахстанцев "выгодно инвестировать в КазМунайГаз" с обещанием якобы "высокой и пассивной доходности".
Как отметили в КМГ, лже-ресурсы, в основном, создаются в международных зонах. Если проверить эти доменные имена, то выясняется, что они зарегистрированы за рубежом.
"К примеру, недавно обнаружен сайт kmzg.space где пользователя приглашают заполнить контактную форму, с помощью которой преступники выясняют email посетителя, ФИО и номер мобильного телефона. Для сказочного "обогащения" злоумышленники предлагают: 1) зарегистрироваться на сайте, 2) дождаться звонка от "финансового эксперта КазмунайГаза" и подтвердить", - говорится в сообщении.
Мошенники ведут массированную рекламу в поисковых системах, а также YouTube и Facebook.
"С 2022 года заблокированы около 100 ресурсов, неправомерно использующих символику КМГ. КазМунайГаз официально заявляет, что имеет только один официальный сайт — kmg.kz. Все остальные сайты, действующие от имени национальной компании "КазМунайГаз", являются мошенническими", - отметили в нацкомпании.
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