Мошенники начали действовать от лица нацкомпаний

КазМунайГаз предупреждает казахстанцев о появлении фейкового сайта, действующего от лица компании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию.

В интернет-сети периодически появляются мошеннические сайты, призывающие казахстанцев "выгодно инвестировать в КазМунайГаз" с обещанием якобы "высокой и пассивной доходности".

Как отметили в КМГ, лже-ресурсы, в основном, создаются в международных зонах. Если проверить эти доменные имена, то выясняется, что они зарегистрированы за рубежом.

"К примеру, недавно обнаружен сайт kmzg.space где пользователя приглашают заполнить контактную форму, с помощью которой преступники выясняют email посетителя, ФИО и номер мобильного телефона. Для сказочного "обогащения" злоумышленники предлагают: 1) зарегистрироваться на сайте, 2) дождаться звонка от "финансового эксперта КазмунайГаза" и подтвердить", - говорится в сообщении.

Мошенники ведут массированную рекламу в поисковых системах, а также YouTube и Facebook.