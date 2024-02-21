Мошенник обещал сделать визу в Европу жителю Актюбинской области

Житель Актюбинской области, желавший быстро получить рабочую визу в Европу, попался на удочку мошенника и потерял деньги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На просторах интернета мужчина увидел объявление, в котором предлагали за небольшую плату сделать рабочую визу. Списавшись с автором объявления, молодой человек отправил ему 400 тысяч тенге. После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь.

Потерпевший обратился в полицию.

Установлен и доставлен в отдел полиции житель Туркестанской области. Он уже успел потратить полученные деньги на собственные нужды.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование.

В полиции напомнили, что виза не выдается без личного визита в консульство, дактилоскопии, также требуется прохождение собеседования.