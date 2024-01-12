Морозы придут на смену метелям в Казахстане

Синоптики поделились очередным прогнозом погоды на ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в РГП "Казгидромет", снегопады с метелями сменятся морозами на большей части республики.

"Зимой на территории нашей страны сильные снегопады сменяются похолоданием, так как осадки чаще всего приносят тёплые фронты вихрей, но вслед за ними всегда идут холодные. Циклон, который сегодня кружит над европейской частью России к выходным уйдет в Сибирь, задевая большую часть территории Казахстана, усиливая арктическое вторжение с начала на западе, затем по мере смещения и на остальной территории страны", - рассказали синоптики.

Отмечается, что температура воздуха понизится на западе, севере и в центре республики до 25-30, на востоке - до 15-20, а на юге - до 5-15 градусов со знаком минус.