Морозы постепенно уйдут из Казахстана
Сегодня, 14:14
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Сегодня, 14:14Сегодня, 14:14
58Фото: baigenews.kz
Во многих регионах Казахстана ожидается постепенное повышение температуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По сообщению синоптиков, во многих регионах Казахстана начнет сдавать свои позиции масштабный антициклон, определивший ясную морозную погоду. Ожидается постепенное повышение температуры и небольшое количество снега.
"Нестабильная погода сохранится на западе, юге и юго-востоке страны, осадки в основном будут в виде снега, ожидается гололед, усилится ветер со штормами. В ночные и утренние часы в стране ожидается туман", - сообщили в Казгидромете.
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