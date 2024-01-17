Морозы постепенно уйдут из Казахстана

Во многих регионах Казахстана ожидается постепенное повышение температуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По сообщению синоптиков, во многих регионах Казахстана начнет сдавать свои позиции масштабный антициклон, определивший ясную морозную погоду. Ожидается постепенное повышение температуры и небольшое количество снега.