Морозы до -43 градусов прогнозируют метеорологи в Казахстане

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Казгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящие три дня, 10, 11 и 12 января, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazhydromet.kz.

Синоптики отмечают, что северный антициклон, наполненный холодным арктическим воздухом, продолжает своё движение по территории Казахстана, смещаясь к южным регионам республики. Поэтому сильные морозы сохраняются на большей части страны.

"В горных районах юга и юго-востока ожидается выпадение сильного снега. Температура воздуха на западе ночью 27-35, днём 15-25 мороза, на юго-западе республики ночью 12-23, днём 5-15 мороза, на северо-западе и севере ночью повышение от 32-40 до 20-30 мороза, днём от 27-35 до 13-22 мороза, в центре основной фон ночью 35-40, на юге региона 25-30 мороза, днём повышение от 20-30 до 15-26 мороза, на востоке ожидается понижение температуры воздуха ночью от 20-33 до 30-43 мороза, днём от 15-23 до 23-33 мороза, на юге, юго-востоке понижение температуры воздуха ночью от 10-20 до 20-31 мороза, днём от 8-16 до 12-23 мороза", — говорится в метеорологическом прогнозе.

О начале неделе сильных морозов объявили и в Астане. Температура воздуха в ближайшие дни в столице опустится ниже 30 градусов. Горожанам рекомендуют не находиться долгое время на улице.