Морозы до -31 придут в Казахстан

В Казахстане на фоне циклона из Восточной Европы в ближайшие дни ожидается резкое понижение температуры воздуха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

В ближайшие дни циклон из районов Восточной Европы, будет медленно теснить сибирский антициклон.

"Циклон вначале заденет западную часть республики, где начнутся снегопады, усиление ветра с метелью. А вот на севере, востоке, юге и в центре страны ждет спокойное окончание недели, где ожидается преимущественно погода без осадков. На юго-востоке республики, с теплыми воздушными массами из районов Ирана, прогнозируется неустойчивая погода: выпадение снега, временами сильного снега и усиление ветра с низовой метелью", - сообщили синоптики.

Температура воздуха ночью на западе страны понизится до 7-15 мороза, на северо-западе, севере и в центре ослабление до 15-23 мороза, на юге повышение до 5-13 мороза, на востоке – понижение до 22-31 мороза, на юго-востоке до 13-22 градусов мороза.