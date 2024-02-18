Молодые медики из Казахстана смогут обучаться в Японии

Министерство здравоохранения Казахстана и университет Нагоя Японии договорились о подготовке медицинских кадров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

На встрече с руководством ведомства с профессором университета Нагоя, госпожой Эйко Ямамото обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в области повышения кадрового потенциала для системы здравоохранения и расширения партнёрства в сфере медицинского образования.

"С учетом давних дружеских отношений с Японией, с посольством вашей страны в Казахстане, мы готовы выйти на новый уровень партнерства в деле подготовки молодых врачей, менеджеров здравоохранения новой формации, чтобы перенять ваш прогрессивный опыт и знания", - отметила в беседе министр.

Профессор Эйко Ямамото рассказала об однолетней программе обучения в рамках программы молодых лидеров здравоохранения.

"Эта программа по специальности магистратуры для государственной службы, особенно для служащих Министерства азиатских стран, в том числе для Казахстана. Данная программа реализуется более 20 лет, программа фокусируется на общественном здравоохранении, там есть сегмент не только обучения, а также посещения больниц, госпиталей, аптек и других медицинских организаций, чтобы увидеть, как работает и функционирует система здравоохранения Японии", — сказала госпожа Ямамото.

Резюмируя встречу, министр отметила, что будет создан пул — молодёжный кадровый резерв, с учетом особенностей каждого региона.