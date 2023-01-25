Молодые фельдшеры из СКО спасли новорожденную с остановкой дыхания

Фото: рixabay

Вечером, 24 января, лучший фельдшер Петропавловска Григорий Кресс спас девочку, которая живет на свете всего 24 дня, - передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 7152.kz.

Как рассказал директор Северо-Казахстанского областного Центра скорой медицинской помощи Юрий Белоног, новая жительница Петропавловска в возрасте 24 дней амбулаторно лечилась дома с диагнозом "Неонатальная желтуха", и ее родители сегодня вечером вызвали "скорую", потому что новорожденная потеряла сознание.

"Во время транспортировки у ребёнка была потеря сознания и остановка дыхания. Медики провели сердечно-легочную реанимацию, которая прошла успешно. В результате малышка была передана врачам Детской областной больницы, куда ее и госпитализировали", - рассказал Юрий Анатольевич.

Реанимационные мероприятия провел недавний победитель конкурса на звание лучшего фельдшера города Петропавловск Григорий Кресс.