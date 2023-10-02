Молодая пара сбывала мефедрон в местах отдыха Астаны

В Астане полицейские нашли и изъяли у молодой пары более двух тысяч доз мефедрона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Сообщается, что столичные полицейские проводили оперативно-профелактическое мероприятие “Қарасора”, когда установили молодую пару, занимающуюся поставкой наркотиков в места отдыха и проведения культурно-развлекательных мероприятий.

Полицейские провели обыск. В авто астанчанки марки Mercedes-Benz был найден бумажный пакет с мефедроном. Он был изъят. В нём находилось более 200 граммов наркотика. Также обнаружены и изъяты были фасовочная тара и приспособления для расфасовки наркотических средств.

Также стражи порядка побывали в квартире молодых людей. В кухонном шкафу они нашли сумку. Вней находилось более 350 граммов того же наркотика. Общий вес изъятого мефедрона составил 558 граммов, или более двух тысяч разовых доз.