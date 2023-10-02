Молодая пара сбывала мефедрон в местах отдыха Астаны
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В Астане полицейские нашли и изъяли у молодой пары более двух тысяч доз мефедрона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что столичные полицейские проводили оперативно-профелактическое мероприятие “Қарасора”, когда установили молодую пару, занимающуюся поставкой наркотиков в места отдыха и проведения культурно-развлекательных мероприятий.
Полицейские провели обыск. В авто астанчанки марки Mercedes-Benz был найден бумажный пакет с мефедроном. Он был изъят. В нём находилось более 200 граммов наркотика. Также обнаружены и изъяты были фасовочная тара и приспособления для расфасовки наркотических средств.
Также стражи порядка побывали в квартире молодых людей. В кухонном шкафу они нашли сумку. Вней находилось более 350 граммов того же наркотика. Общий вес изъятого мефедрона составил 558 граммов, или более двух тысяч разовых доз.
"В настоящее время проводится досудебное расследование. Один из наркодилеров водворен в изолятор временного содержания", - сообщили полицейские.
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