Могут ли власти Казахстана забирать детей из семьи, рассказали депутаты

В Казахстане отсутствуют нормы по насильственному изъятию детей из семьи в законопроекте по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Об этом сообщила депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова на пленарном заседании, передаёт BaigeNews.kz.

"Анализируя соцсети, мы видим, что люди обеспокоены тем, что якобы законопроект содержит нормы ювенальной юстиции, когда допускается беспрепятственный доступ в семью, когда могут забрать ребенка и передать его в детский дом. Я посмотрел закон, но таких норм не обнаружил. Есть ли такие нормы в законопроекте? Вообще в Казахстане сегодня возможно ли отобрать ребенка из семьи?", - спросил на заседании депутат Сергей Пономарев.

Отвечая на вопрос, Жулдыз Сулейменова сообщила, что этот вопрос не рассматривается законопроектами.

"Мы хотим, чтобы дети воспитывались в семьях. В целом хотим, чтобы институт детей-сирот был изжит из общества. Поэтому изъятие детей из семьи не рассматривается данными законопроектами", - ответила Сулейменова.

На заседании также присутствовал вице-министр просвещения Едил Оспан. Он также подтвердил, что такая норма не рассматривается госорганами.