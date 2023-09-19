Мобильное приложение "Aleumet" для лиц с инвалидностью запущено в Казахстане
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Для повышения доступности функционала Портала социальных услуг разработано и запущено приложение "Aleumet", используя которое лица с инвалидностью могут заказать технические компенсаторные средства реабилитации согласно индивидуальным программам реабилитации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
В дальнейшем, как отметили в ведомстве, функционал приложения будет расширяться, появится возможность заказывать прочие предоставляемые ЛСИ услуги: санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуального помощника и другие специальные социальные услуги.
Приложение абсолютно бесплатно и доступно для скачивания в "App Store" и "Play Маркет".
По информации минтруда, с начала 2023 г. лица с инвалидностью получили через портал социальных услуг более 377 тыс. услуг, большая часть из которых являются техническими средствами реабилитации.
"Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом", - говорится в сообщении.
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