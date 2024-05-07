Многоэтажка обрушилась в ЮАР: под завалами остались около 50 человек

Строившееся здание рухнуло в городе Джордж на юго-западе ЮАР, под завалами могут находиться более 50 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на News 24.

На месте происшествия 6 мая находилась строительная бригада из 75 человек.

В результате обрушения погибли по меньшей мере пять человек и еще около 49 оказались в ловушке.

По информации властей, из-под обломков извлекли 24 человек, четверо из них были мёртвыми, ещё 49 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Спасательные работы сосредоточены в трех районах обрушившейся строительной площадки на Виктория-стрит.

Во время интервью СМИ глава службы по борьбе со стихийными бедствиями Западного Кейпа Колин Денье сказал, что усилия по восстановлению сосредоточены в районах, где спасатели могут слышать людей, а для руководства спасательными работами используется современное оборудование оборудование.