Многоэтажка обрушилась в ЮАР: под завалами остались около 50 человек
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Строившееся здание рухнуло в городе Джордж на юго-западе ЮАР, под завалами могут находиться более 50 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на News 24.
На месте происшествия 6 мая находилась строительная бригада из 75 человек.
В результате обрушения погибли по меньшей мере пять человек и еще около 49 оказались в ловушке.
По информации властей, из-под обломков извлекли 24 человек, четверо из них были мёртвыми, ещё 49 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
Спасательные работы сосредоточены в трех районах обрушившейся строительной площадки на Виктория-стрит.
Во время интервью СМИ глава службы по борьбе со стихийными бедствиями Западного Кейпа Колин Денье сказал, что усилия по восстановлению сосредоточены в районах, где спасатели могут слышать людей, а для руководства спасательными работами используется современное оборудование оборудование.
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