Минтруда обратилось к казахстанцам по поводу "выплат"
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Министерство труда и социальной защиты Казахстана заявило, что не осуществляет компенсационные выплаты пострадавшим от паводков, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В социальных сетях и мессенджерах распространяется ложная информация о том, что якобы Минтруда осуществляет компенсационные выплаты пострадавшим от паводков.
Для получения выплат неизвестные предлагают нажать кнопку "Подробнее" или перейти по ссылке.
В соответствии с поручением главы государства казахстанцам, пострадавшим от паводков, акиматами будут произведены единовременные выплаты. Их размеры будут устанавливаться в каждом регионе отдельно по решению специальных комиссий, созданных для расчета нанесенного материального ущерба.
"Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке. Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414. Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону", — отметили в ведомстве.
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