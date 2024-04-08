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Минтруда обратилось к казахстанцам по поводу "выплат"

Сегодня, 01:19
АВТОР
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 01:19
Сегодня, 01:19
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Министерство труда и социальной защиты Казахстана заявило, что не осуществляет компенсационные выплаты пострадавшим от паводков, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В социальных сетях и мессенджерах распространяется ложная информация о том, что якобы Минтруда осуществляет компенсационные выплаты пострадавшим от паводков.

Для получения выплат неизвестные предлагают нажать кнопку "Подробнее" или перейти по ссылке.

В соответствии с поручением главы государства казахстанцам, пострадавшим от паводков, акиматами будут произведены единовременные выплаты. Их размеры будут устанавливаться в каждом регионе отдельно по решению специальных комиссий, созданных для расчета нанесенного материального ущерба.

"Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке. Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414. Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону",  отметили в ведомстве.

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