Минтруда обратилось к казахстанцам по поводу "выплат"

Министерство труда и социальной защиты Казахстана заявило, что не осуществляет компенсационные выплаты пострадавшим от паводков, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В социальных сетях и мессенджерах распространяется ложная информация о том, что якобы Минтруда осуществляет компенсационные выплаты пострадавшим от паводков.

Для получения выплат неизвестные предлагают нажать кнопку "Подробнее" или перейти по ссылке.

В соответствии с поручением главы государства казахстанцам, пострадавшим от паводков, акиматами будут произведены единовременные выплаты. Их размеры будут устанавливаться в каждом регионе отдельно по решению специальных комиссий, созданных для расчета нанесенного материального ущерба.