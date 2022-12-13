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Минобороны предлагает ввести уголовную ответственность за дискредитацию армии в РК Сегодня, 22:16
72
Сегодня, 22:16
72

Минобороны предлагает ввести уголовную ответственность за дискредитацию армии в РК

Министерство обороны РК предлагает ввести административную и уголовную ответственность за распространение заведомо ложной, недостоверной и деструктивной информации, дискредитирующей Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования в глазах общественности, подрывающей общественную безопасность и обороноспособность республики в особый период, передаёт BaigeNews.kz.

Под особым понимается кризисный период, который вводится в соответствии с законами РК "О военном положении", "О чрезвычайном положении" и "О противодействии терроризму" на всей территории или определенной части страны.

"Как показывает мировой опыт, особому периоду предшествует фаза активного информационного воздействия на население (информационная война), в которой распространяется информация, нацеленная на деморализацию гражданского общества и личного состава Вооруженных сил. Предлагаемые изменения в действующее законодательство нацелены на урегулирование действий СМИ и пользователей соцсетей в информационном пространстве и в первую очередь на обеспечение общественной безопасности", - пояснили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что предложения будут иметь силу в особый период, и могут вводиться только высшим руководством страны.

"В особый период распространение деструктивной информации, а также сведений о дислокации, тактике, формах, методах ведения военной операции, составе подразделений, продвижении личного состава, вооружения и военной техники Вооруженных сил способно нанести значительный ущерб гражданскому населению и безопасности государства. Как показывают события последних лет, именно эти действия активно применяются деструктивными силами", - заключили в пресс-службе Минобороны РК.

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#Минобороны #дезинформация #законопроект
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:16
72
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