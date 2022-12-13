Минобороны предлагает ввести уголовную ответственность за дискредитацию армии в РК

Министерство обороны РК предлагает ввести административную и уголовную ответственность за распространение заведомо ложной, недостоверной и деструктивной информации, дискредитирующей Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования в глазах общественности, подрывающей общественную безопасность и обороноспособность республики в особый период, передаёт BaigeNews.kz.

Под особым понимается кризисный период, который вводится в соответствии с законами РК "О военном положении", "О чрезвычайном положении" и "О противодействии терроризму" на всей территории или определенной части страны.

"Как показывает мировой опыт, особому периоду предшествует фаза активного информационного воздействия на население (информационная война), в которой распространяется информация, нацеленная на деморализацию гражданского общества и личного состава Вооруженных сил. Предлагаемые изменения в действующее законодательство нацелены на урегулирование действий СМИ и пользователей соцсетей в информационном пространстве и в первую очередь на обеспечение общественной безопасности", - пояснили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что предложения будут иметь силу в особый период, и могут вводиться только высшим руководством страны.