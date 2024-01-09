Министр по ЧС назвал возможные причины пожара в алматинском хостеле
Сегодня, 13:17
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Сегодня, 13:17Сегодня, 13:17
72Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Министр по ЧС Сырым Шарипханов на брифинге в правительстве назвал две главные причины, из-за которых мог вспыхнуть пожар в алматинском хостеле, передаёт BaigeNews.kz.
"Это могло быть короткое замыкание в результате нагрева и дальнейшего расплавления блока питания светового устройства. И второе – малокалорийный очаг пожара, то есть, возможно, кто-то бросил окурок или спичку. Вот эти главные причины", - сказал Сарым Шарипханов.
Напомним, трагедия произошла рано утром 30 ноября. В помещении, переоборудованном под хостел, случился пожар. Спастись успели не все постояльцы, 13 человек погибли, среди которых и студенты алматинских вузов.
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