Министр по ЧС назвал возможные причины пожара в алматинском хостеле

Министр по ЧС Сырым Шарипханов на брифинге в правительстве назвал две главные причины, из-за которых мог вспыхнуть пожар в алматинском хостеле, передаёт BaigeNews.kz.

"Это могло быть короткое замыкание в результате нагрева и дальнейшего расплавления блока питания светового устройства. И второе – малокалорийный очаг пожара, то есть, возможно, кто-то бросил окурок или спичку. Вот эти главные причины", - сказал Сарым Шарипханов.

Напомним, трагедия произошла рано утром 30 ноября. В помещении, переоборудованном под хостел, случился пожар. Спастись успели не все постояльцы, 13 человек погибли, среди которых и студенты алматинских вузов.