Министр обороны наградил казахстанских военных

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В преддверии профессионального праздника в Министерстве обороны состоялось чествование отличившихся военнослужащих и служащих Вооруженных сил Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Глава оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил значение Дня защитника Отечества и Великой Победы в деле военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

"Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в сознании человечества, она стала одной из самых трагических страниц в истории цивилизации, в которой проявились необычайное мужество, героизм и отвага воинов-казахстанцев, защитивших Родину от агрессора", — сказал он.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков сказал, что на Всеармейском совещании Президент высоко оценил достижения военнослужащих в деле поддержания высокой боевой готовности армии и обеспечения обороноспособности государства.

"Эта оценка деятельности всего личного состава Вооруженных сил накладывает на нас большую ответственность", — подчеркнул министр обороны.

За плодотворную деятельность и образцовую службу ряд лучших представителей Вооруженных сил Указом Президента награжден государственными наградами.

Их отличившимся специалистам вручил генерал-полковник Руслан Жаксылыков. Орден "Даңқ" II степени генерал-майору Алмазу Ахмадиеву — начальнику тыла Вооруженных сил, орден "Құрмет" — главному инспектору — помощнику министра обороны Айгуль Тулембаевой, медали "Жауынгерлік ерлігі үшін" – начальнику главного управления специальных технических разработок полковнику Тимуру Садвокасову, командиру артиллерийского дивизиона войсковой части 21450 майору Кадыржану Кали и старшему специалисту инженерно-сапёрного батальона воинской части 44859 младшему сержанту Илиясу Курманбеку.

За образцовую службу и добросовестное исполнение служебных обязанностей приказом руководителя оборонного ведомства четырем офицерам присвоены воинские звания досрочно.

В торжественной обстановке генерал-полковник Руслан Жаксылыков вручил погоны "майора" военнослужащему войсковой части 44841 Марлену Гиззатову и командиру десантно-штурмового батальона войсковой части 18404 Жоламану Ердаулетулы, "капитана" – командиру минометной батареи войсковой части 27943 Думану Абаю и командиру роты войсковой части 75263 Асылбеку Болысбеку.

Всего по Вооруженным силам государственными наградами отмечены 26 военнослужащих и представителей гражданского персонала. Присвоено воинское звание "досрочно" 36 офицерам.

Напомним, накануне награждение прошло и в Министерстве внктренних дел РК.