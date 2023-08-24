Мининформации неодобрительно отреагировало на ситуацию с нападением на журналиста КазТАГ

В МИОР прокомментировали ситуацию с нападением на журналиста КазТАГ, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

В ведомстве отметили, что в стране нет ограничений на свободу слова.

"Министерство информации и общественного развития проинформировано ситуацией с корреспондентом "КазТАГ" в Караганде Дианой Сапаркызы. Министерство не одобряет попытки воспрепятствовать деятельности журналиста. В стране нет ограничений на свободу слова, и министерство будет держать такие события в центре внимания", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, на журналиста КазТАГ Диану Сапаркызы напали при попытке снять происходящее у шахты "Казахстанская", где погибли пять человек. 19 августа первый заместитель прокурора Карагандинской области Виталий Шабер заверил, что надзорный орган взял дело о нападении на журналиста на контроль.