Мининформации неодобрительно отреагировало на ситуацию с нападением на журналиста КазТАГ
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В МИОР прокомментировали ситуацию с нападением на журналиста КазТАГ, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
В ведомстве отметили, что в стране нет ограничений на свободу слова.
"Министерство информации и общественного развития проинформировано ситуацией с корреспондентом "КазТАГ" в Караганде Дианой Сапаркызы.
Министерство не одобряет попытки воспрепятствовать деятельности журналиста. В стране нет ограничений на свободу слова, и министерство будет держать такие события в центре внимания", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, на журналиста КазТАГ Диану Сапаркызы напали при попытке снять происходящее у шахты "Казахстанская", где погибли пять человек. 19 августа первый заместитель прокурора Карагандинской области Виталий Шабер заверил, что надзорный орган взял дело о нападении на журналиста на контроль.
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