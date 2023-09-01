Минэнерго Казахстана проработает поручение о референдуме по строительству АЭС

О сроках проведения референдума ведомство сообщит дополнительно

Министерство энергетики совместно с другими государственными органами, депутатами парламента, экспертами отрасли и общественными активистами в ближайшее время проработает все возможные детали реализации данного поручения Президента и другие аспекты и представит общественности подробную информацию, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Отметим, сегодня в ходе своего послания народу Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил вынести на общенациональный референдум вопрос строительства или отказа от возведения атомной электростанции (АЭС).

Специалистам также предстоит определить формулировку вопроса, который будет вынесен на всеобщее голосование. О сроках проведения референдума будет сообщено дополнительно.

"Я думаю, референдум в первую очередь направлен на то, чтобы казахстанцы высказались за необходимость развития данных технологий, а Правительство предложит со своей стороны те решения, которые будут устраивать общество", - отметил глава минэнерго Алмасадам Саткалиев.

Как сообщалось, 22 августа 2023 года в с. Улькен Жамбылского района Алматинской области состоялись публичные обсуждения по вопросу строительства АЭС.

На обсуждениях местное население поддержало развитие атомной энергетики в регионе и отметило ее высокую значимость для социально-экономического развития своих территорий.

Некоторые общественные деятели выступили с инициативой о проведении дополнительных обсуждений в других близлежащих регионах с целью обеспечения прозрачности и открытого диалога с общественностью, учета мнений и интересов всех заинтересованных сторон.

Озвучивая Послание народу Казахстана, Президент страны К. Токаев подчеркнул, что необходимо продолжить всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу и вынести его на общенациональный референдум.