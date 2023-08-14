Минэкономики начало проверку коммунальных предприятий

Министерство национальной экономики РК проверяет техническое состояние коммунальных предприятий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

На сегодняшний день министерством проверены коммунальные предприятия в 12 регионах страны, охвачены 18 субъектов естественных монополий. Данная работа проводится в рамках реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции".

В ходе осмотра проверены проводимые ремонтные работы на предмет соответствия утвержденным инвестиционным программам, а также своевременности исполнения данных мероприятий, в частности по реконструкции/капитальному ремонту котлоагрегатов, модернизации инженерных сетей, насосных станций, силовых трансформаторов и других оборудований.

В августе КРЕМ МНЭ РК совместно с МИО и общественниками проверит еще 69 коммунальных предприятий. Все заинтересованные лица будут ознакомлены с текущим техническим состоянием данных предприятий.