  • 11 Августа, 18:55
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Миллион тенге за интимное фото вымогали у казахстанки

Сегодня, 17:57
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 17:57
Сегодня, 17:57
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Фото: polisia.kz

В Семее задержали мужчину, вымогавшего миллион тенге у знакомой и угрожавшего распространить её интимные фото, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

В ходе следственных действий сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью изъяты 150 000 тенге.

"Действия подозреваемого квалифицируются по части 1 статьи 194 УК РК -“Вымогательство”, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет", - сообщил замначальника УБОП ДП области Абай Асет Шахантаев.

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