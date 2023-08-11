Миллион тенге за интимное фото вымогали у казахстанки

В Семее задержали мужчину, вымогавшего миллион тенге у знакомой и угрожавшего распространить её интимные фото, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе следственных действий сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью изъяты 150 000 тенге.