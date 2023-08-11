Миллион тенге за интимное фото вымогали у казахстанки
Сегодня, 17:57
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Сегодня, 17:57Сегодня, 17:57
178Фото: polisia.kz
В Семее задержали мужчину, вымогавшего миллион тенге у знакомой и угрожавшего распространить её интимные фото, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе следственных действий сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью изъяты 150 000 тенге.
"Действия подозреваемого квалифицируются по части 1 статьи 194 УК РК -“Вымогательство”, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет", - сообщил замначальника УБОП ДП области Абай Асет Шахантаев.
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