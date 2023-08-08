Миллион тенге выманил лжеполицейский у пенсионерки в Актобе
Сегодня, 04:17
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Сегодня, 04:17Сегодня, 04:17
126Фото: pixabay.com
32-летний житель Актобе обманом выманил миллион тенге у пенсионерки, воспользовавшись мошеннической схемой про ДТП, передаёт Polisia.kz.
6 августа в городской отдел полиции обратилась пенсионерка. По словам женщины, ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником полиции, сообщил, что якобы её сестра совершила ДТП. Лжеполицейский потребовал около миллиона тенге на реабилитацию пострадавшей и для снятия наказания.
В панике женщина не стала вдаваться в подробности, поверила аферисту и передала деньги. Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. Полиция установила причастность задержанного ещё к одному аналогичному эпизоду.
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