Миллион тенге выманил лжеполицейский у пенсионерки в Актобе

32-летний житель Актобе обманом выманил миллион тенге у пенсионерки, воспользовавшись мошеннической схемой про ДТП, передаёт Polisia.kz.

6 августа в городской отдел полиции обратилась пенсионерка. По словам женщины, ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником полиции, сообщил, что якобы её сестра совершила ДТП. Лжеполицейский потребовал около миллиона тенге на реабилитацию пострадавшей и для снятия наказания.

В панике женщина не стала вдаваться в подробности, поверила аферисту и передала деньги. Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. Полиция установила причастность задержанного ещё к одному аналогичному эпизоду.