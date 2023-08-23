Микрокредиты на 29 миллиардов тенге выдадут молодым предпринимателям
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В Казахстане до конца 2023 года планируется выдача 5 796 микрокредитов на сумму 29 млрд тенге. Кредит предусмотрен для молодежи на открытие или расширение своего бизнеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана через АО "Аграрная кредитная корпорация" запущен механизм льготного микрокредитования молодежи.
"По состоянию на 10 августа текущего года поступило более 5,3 тыс. заявок, одобрено 3 344 проекта. Выданы льготные кредиты на 11,4 млрд тенге на реализацию 2 577 проектов. Остальные – на стадии финансирования. Среди получателей льготных кредитов преобладают предприниматели из сфер животноводства, оказания услуг, торговли, растениеводства и легкой промышленности", - говорится в сообщении кабмина.
В правительстве отметили, что кредит предоставляется гражданам в возрасте от 21 до 35 лет на открытие или расширение своего бизнеса.
"В целом в 2023 году планируется выдать 5 796 микрокредитов на сумму 29 млрд тенге", - добавили в правительстве.
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