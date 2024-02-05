Межведомственные группы займутся вопросами улучшения и развития военной инфраструктуры в Казахстане

В Казахстане создадут межведомственные рабочие группы, которые будут сопровождать реализацию мер, направленных на улучшение и развитие военной инфраструктуры и качественное перевооружения войск, а также профилактику правонарушений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Как сообщили в надзорном органе, на заседании коллегии Генеральной прокуратуры было озвучено, что в состав этих межведомственных групп войдут ответственные представители Генеральной и Главной военной прокуратур, Министерств обороны, чрезвычайных ситуаций, финансов, промышленности и строительства, а также Национальной гвардии и Пограничной службы.

Генеральный прокурор подчеркнул актуальность и большое значение вопросов профилактики правонарушений среди военнослужащих.

Сообщается, что Главной военной прокуратурой в 2023 году проведено 363 проверки и 153 анализа состояния законности в сфере военной безопасности. По их результатам к различным видам ответственности привлечены более двух тысяч лиц.

По актам надзора погашена задолженность по заработной плате около четырёх тысяч работников ТОО "Әскери құрылыс Астана" на сумму свыше 270 миллионов тенге.

Министерством обороны по инициативе ГВП внедряется цифровой учет вещевого имущества.

В целях предупреждения правонарушений в армии, реализуется трехгодичная программа профилактики правонарушений в войсках на 2022-2024 годы. Благодаря этому в 2023 году достигнуто снижение уголовных правонарушений на 4,2%, в том числе особо тяжких на 30%, средней тяжести - 3,1%, проступков - 24%.

В ходе заседания отдельно обсуждены вопросы сохранности боеприпасов, а также другие актуальные темы.