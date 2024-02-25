Междугородние перевозки возобновят на востоке Казахстана

Междугородние перевозки возобновляют на востоке Казахстана. В планах наладить регулярные автобусное сообщение с Алматы и Катон-Карагаем. Также, с начала года в Усть-Каменогорск могут добраться общественным транспортом жители Шемонаихинского района. Помогли в решении проблемы субсидии из областного бюджета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

За годы пандемии нелегальные перевозчики прочно заняли нишу. И пока сложно восстанавливать пассажиропоток. Автовокзал Усть-Каменогорска постепенно оживает. Пандемия нанесла сфере пассажирских перевозок огромный урон. Закрытые направления, утечка кадров. И только недавно на табло вернулись названия привычных маршрутов. К примеру, в Шемонаиху. Больше двух лет автобусы туда не ходили. Теперь идёт борьба за пассажиров.

"Пока не очень много. Допустим, за сегодняшний день, я считаю, что это не плохо + 5 человек до Усть-Каменогорска. И 5 человек до Верх-Убы. А так, в основном, Верх-Уба, Секисовка и Усть-Каменогорск", — говорит кассир автостанции Шемонаихи Ольга Понеделко.

За месяц с возобновления маршрута им воспользовались почти 100 человек. Это как раз те люди, которым такси не по карману. Перевозчики вынуждены работать себе в убыток, совершая по 2 рейса в день. Но направление – социально важное. Главное – дать доступное предложение людям. Поэтому часть расходов теперь восполняют субсидии. Хотя в целом проблемы это всё равно не решает.

"Для того чтобы появился спрос на рынке, мы должны ликвидировать рынок нелегальных перевозчиков. Потому что пока он существует, пассажиропоток не восстановится. И государство будет вечно субсидировать эту отрасль, пока не решит вопрос с нелегальными перевозчиками", — считает директор Усть-Каменогорского автовокзала Алмас Бейсенгазин.

Тем более они никому не подчиняются, не платят налоги, и не в состоянии в полной мере обеспечить безопасность пассажиров, – говорят эксперты. Но пока в регионе с ними справиться не в состоянии. Поэтому и появилась необходимость субсидировать перевозчиков. Эту практику внедряют и в районах. В Шемонаихе теперь действует 15 маршрутов между сёлами и райцентром.

"В прошлом году мы израсходовали на субсидирование 45 миллионов тенге. В этом году планируем увеличить до 75 миллионов тенге. Маршруты у нас все значимые. В каждом населённом пункте у нас есть потребность доставки их в районный центр для решения существующих каждодневных проблем. Пойдут эти средства, в том числе, на повышение заработных плат водителей", — рассказал заместитель акима Шемонаихинского района Бахытжан Молдаханов.

По словам водителя Сергея Таволжанского, его зарплата сейчас составляет около 200 тысяч.

"Это, конечно, мало. Хотелось бы больше. Считай, с 6 утра на работе и до 7 вечера мы работаем", — сетует Сергей Таволжанский.

В целом, в регионе на субсидии внутриобластных маршрутов на этот год заложили 350 миллионов тенге. И запускают рейсы в Катон-Карагай, Курчум. Ежедневными стали рейсы в Зайсан. По несколько раз в сутки автобусы ходят в Риддер и в Уланский район. Но смогут ли выжить эти маршруты, покажет только время.