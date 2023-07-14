Менталитет одинаковый - эксперт об отношениях Казахстана и Монголии

Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

Казахстанский и Монгольский институты стратегических исследований подписали меморандум о сотрудничестве в рамках Центрально-Азиатского форума в столице. Своим мнением о документе поделился старший эксперт института стратегических исследований Монголии Доржпалам Эрдэнэцогт, передаёт BaigeNews.kz.

Меморандум предусматривает обмен научными работами между институтами, проведение совместных конференций и дискуссий по темам.

Эксперт Доржпалам Эрдэнэцогт отметил, что сегодня каждый регион мира имеет свои вызовы и проблемы, которые можно превратить в возможности.

"Например, Центральная Азия имеет очень большие территории. Поэтому можно создать международный транспортный коридор, хаб между Востоком и Западом, а также между Севером и Югом. Также в горах региона имеется очень много водных ресурсов, поэтому можно построить гидроэлектростанции. Многие такие вызовы можно превратить в возможности. Люди говорят, что в странах Центральной Азии перенаселение. Но это очень хорошие ресурсы для индустриализации региона, много рабочей силы. Многие говорят о трудовой иммиграции, но это приносит региону очень много знаний, новых технологий, умения и навыки. Те, кто уезжает в Россию, Турцию, ОАЭ, возвращаются не только с деньгами, они приносят опыт", - сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что отношения между Казахстаном и Монголией развиваются очень динамично.

"Монголия - это первая страна, которая признала и установила дипломатические отношения с Казахстаном ещё в 1992 году. В прошлом году мы отметили 30-летие дипломатических отношений между сторонами. У нас в Монголии живут много казахов, которые переселились за эти годы. То есть, у нас очень хорошие отношения. Тем более, у нас была кочевая цивилизация. Мы жили в юртах. У нас много идентичных факторов, традиции, обычаи, слова, менталитет одинаковый. На этой основе мы будем развивать наши отношения в позитивном русле", - отметил Доржпалам Эрдэнэцогт.

В первую очередь, по словам эксперта, нужно укреплять торгово-экономические отношения.

"Казахстан - очень богатая энергетическими ресурсами страна. Нам нужно импортировать нефть, газ, топливо. А сейчас мы импортируем только из России, на 100 процентов зависимы от них в энергетическом секторе. Импортируя из Казахстана, мы хотим держать баланс с третьими странами. Также в Казахстане хорошее качество муки, риса, экологически чистые фрукты", - добавил он.

Напомним, в столице проходит Центрально-Азиатский Форум на тему безопасности и сотрудничества в регионе, организованный Казахстанским институтом стратегических исследований. Совместный меморандум с Монгольским Институтом является 66-м в списке партнёров КИСИ. Среди них находятся престижные аналитические и исследовательские институты из США, Канады, Великобритании, Китая, России, Индии, Германии и других стран.