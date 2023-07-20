Менее 50% казахстанцев довольны качеством жизни

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Исследование "Качество жизни населения" провели сотрудники Бюро нацстатистики и выяснили, что лишь 41,8 процента респондентов удовлетворены своей жизнью, передаёт BaigeNews.kz.

Больше довольных в сельской местности – 46,5 процента. В городах показатель составляет 39,8 процента.

Удельный вес мужчин, удовлетворённых своей жизнью больше – 45,4 процента, чем женщин – 39,5 процента.

По сравнению с аналогичным обследованием 2022 года уровень удовлетворенности жизнью респондентов вырос на 0,5 п.п. (в 2022 году – 41,3 процента).

Однако в 2023 году показатель ниже уровня 2021 года на 19,5 п.п. (было 61,3 процента).

Удовлетворены здоровьем – 47,6 процента опрошенных, качеством услуг скорой помощи – 56,1 процента, своим финансовым положением – 34 процента.

По уровню материального обеспечения (достатка) отнесли себя к:

среднему уровню – 72,2 процента;

низкому уровню – 0,3 процента;

высокому уровню – один процент.

Основными причинами неудовлетворённости назвали низкую оплату труда - 92,7 процента и маленькую пенсию.

Полная статистика доступна по ссылке.