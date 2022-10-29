"Мефедрон" и "скорость" изъяли полицейские у парня и девушки в Актау

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Всего обнаружено два килограмма синтетических наркотиков.

На территории промышленной зоны Актау задержаны 19-летняя девушка и 21-летний парень с наркотиками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Мангистауской области изъяли у обоих 49 свертков с "мефедроном" и "скоростью".