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  • "Мефедрон" и "скорость" изъяли полицейские у парня и девушки в Актау
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 21:47
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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

"Мефедрон" и "скорость" изъяли полицейские у парня и девушки в Актау

Всего обнаружено два килограмма синтетических наркотиков.

На территории промышленной зоны Актау задержаны 19-летняя девушка и 21-летний парень с наркотиками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Мангистауской области изъяли у обоих 49 свертков с "мефедроном" и "скоростью".

"При обыске квартиры полицейские обнаружили ещё четыре пакета синтетических наркотиков. Общий вес изъятых веществ составляет два килограмма.Подозреваемые дали признательные показания. Данный факт был зарегистрирован по статье 297 части 1 УК РК,"— сообщили в полиции.

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#наркотики
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:47
385
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