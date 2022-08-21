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  • Мечеть из овечьей шерсти и кобыльего молока привлекает туристов в Актюбинской области
aa.com.tr Вчера, 10:51
691
Фото: aa.com.tr

Мечеть из овечьей шерсти и кобыльего молока привлекает туристов в Актюбинской области

Необычная мечеть в Ойылском районе, что в 300 километрах от Актобе, находится под охраной государства как памятник архитектуры и истории, передает BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Анадолу". Внешний фасад мечети "Ойыл" сделан с использованием овечьей шерсти и кобыльего молока.

"Одноэтажная мечеть была построена купцами в XIX веке. Серебристый минарет имеет треугольную форму. Известно, что глиняные кирпичи, использованные при строительстве мечети, привлекающей внимание посетителей историей строительства и архитектурой, были изготовлены путём смешивания овечьей шерсти и кобыльего молока вместо воды", — пишет издание.

Мечеть, построенная из красного сырцового кирпича, была главным местом поклонения жителей Ойыла с момента ее открытия в 1869 году. Директор музея "Ойыл" Балкия Рысбаева в интервью агентству сообщила, что мечеть является одним из старейших культовых сооружений в Актюбинской области, и ее фундамент был заложен татарскими купцами.

"При строительстве мечети использовалась интересная технология. В частности, овечью шерсть и кобылье молоко смешивали с красным песком, привезённым с пустыни Бархын близ Ойыла. Таким образом, внешний фасад мечети стал таким, как мы видим его сегодня, из сырцовых кирпичей", — рассказала она.

По её словам, стены мечети меняют цвет после снегопада или дождя.

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#история #мечеть #Актюбинская область
Вчера, 10:51
691
Журналист

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