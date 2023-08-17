Мажилисмен стал почётным президентом федерации "Кокпар"
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Бизнесмен, общественный деятель, депутат мажилиса парламента РК Айдарбек Ходжаназаров стал почётным президентом республиканской федерации "Кокпар", передаёт BaigeNews.kz.
Он был представлен на внеочередном заседании федерации в Астане. На заседании присутствовали президент Ассоциации национального спорта РК Исламбек Салжанов, президент республиканской федерации "Кокпар" Бауржан Исабаев и члены региональных филиалов федерации.
Бауржан Исабаев рассказал о социальной важности кокпар и поделился задачами, которые стоят перед обьединением.
"Кокпар – это вид спорта, который не только тренирует физическое состояние человека, но и имеет глубокие связи с духовностью и традициями казахского народа. Поэтому, считаю, что Айдарбек Асанулы сможет внести большой вклад в развитие данного вида спорта. Не сомневаюсь, что в ближайшем будущем кокпар будет развиваться на самом высоком уровне, как на региональном уровне, так и на международной арене. Следует отметить, что у спортивной дисциплины кокпар ещё много накопившихся нерешённых задач. В их числе - пересмотреть правила по кокпар и внести в них дополнения и изменения. Мы займёмся работой над ними совместно с Ассоциацией национального спорта. Нас объединяет одна большая общая цель. Необходимо не только организовать пятые Всемирные игры кочевников в нашей стране на высочайшем уровне, но и доказать, что мы являемся ведущей страной в мире по кокпар", - сказал Бауржан Исабаев.
Исламбек Салжанов акцентировал внимание на роли данного вида спорта в обществе.
"Как известно, кокпар это тот вид спорта, который олицетворяет наш национальный дух. Кокпар – это важное культурное наследие и богатство нашего народа. Невозможно представить казаха без кокпара. Поэтому все новости и события, происходящие вокруг кокпара, находятся в центре внимания общества. Благодаря поддержке главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в последние годы в нашей стране идёт активное развитие и популяризация национальных видов спорта. Айдарбек Асанулы по сей день, помимо активной общественно-политической деятельности всячески поддерживает развитие национальных видов спорта, в том числе кокпар. Искренне верю, что Айдарбек Асанулы, ставящий на первое место патриотизм и возрождение национальных традиций сумеет придать новый импульс работе федерации "Кокпар", - сказал Исламбек Салжанов.
Он напомнил, что в сентябре 2024 года Казахстан принимает V Всемирные игры кочевников, организация и проведение которых находится под личным контролем главы государства.
Выступший в завершении встречи почётный президент федерации "Кокпар" Айдарбек Ходжаназаров особо отметил, что рад приступить к столь важной и ответственной работе.
"Все знают, как я трепетно отношусь к национальным видам спорта, в том числе к кокпару. Моя основная цель - поднять дух нашего народа через развитие нашего национального спорта, показать всему миру честь и достоинство нашей нации. В дальнейшем я приложу все усилия для решения всех вопросов вокруг этого спорта", - сказал Айдарбек Ходжаназаров.
Следует отметить, что на сегодня в Ассоциацию национального спорта входят девять федераций: байге, кокпар, аударыспак, тенге илу, жамбы ату, асык ату, традиционная стрельба из лука, тогызкумалак и кусбегилик.
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