Мажилисмен призвал бесплатно лечить онкобольных в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов на коллегии Министерства здравоохранения потребовал включить онкологию и онкогематологию в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"То, что сейчас это частично находится в ОСМС, частично – в пакете ГОБМП, это только усугубляет ситуацию. Мы сейчас видим это и по статистике", - уточнил депутат.
Он также добавил, что все социальные заболевания должны быть в пакете, который гарантируется каждому гражданину.
Также в ходе своего выступления Асхат Аймагамбетов с сожалением признал, что в глазах многих граждан система обязательного социального медицинского страхования практически дискредитирована.
"Мы считаем, что необходимо реанимировать и возвращать доверие", - сказал депутат.
Ранее министр Акмарал Альназарова назвала системные проблемы отрасли.
Также глава Минздрава рассказала, как намерена выстроить работу в ведомстве для сокращения распространения кори в стране.
Кроме того, в Минздраве планирует повысить тарифы на некоторые медуслуги из-за высокой кредиторской задолженности медорганизаций.
В Минздраве предупредили о возможном исчезновении отечественных препараторов из аптек Казахстана.
Самое читаемое
- Три года в колонии проведёт кызылординец за поднятый на улице пакет
- Казахстанец вырастил 30 тысяч тюльпанов к 8 марта
- Мажилис одобрил проект о пожизненном лишении свободы за педофилию
- Глава НИШ выступил против изменения подходов финансирования школ
- КНБ задержал карагандинца по подозрению в киберпреступлениях в сфере госуслуг