Мажилисмен призвал бесплатно лечить онкобольных в Казахстане

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов на коллегии Министерства здравоохранения потребовал включить онкологию и онкогематологию в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"То, что сейчас это частично находится в ОСМС, частично – в пакете ГОБМП, это только усугубляет ситуацию. Мы сейчас видим это и по статистике", - уточнил депутат.

Он также добавил, что все социальные заболевания должны быть в пакете, который гарантируется каждому гражданину.

Также в ходе своего выступления Асхат Аймагамбетов с сожалением признал, что в глазах многих граждан система обязательного социального медицинского страхования практически дискредитирована.

"Мы считаем, что необходимо реанимировать и возвращать доверие", - сказал депутат.

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