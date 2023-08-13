Матч Елены Рыбакиной в Монреале перенесли из-за дождя

Уже второй матч турнира в канадском Монреале переносится по времени из-за дождя, передаёт BaigeNews.kz.

Полуфинал казахстанки Елены Рыбакиной против россиянки Людмилы Самсоновой, который должен был состояться сегодня в 6:30, пройдет сегодня, 13 августа, и ориентировочно начнётся в 23:30 по астанинскому времени — если не будет дождя, сообщили в WTA.

"В случае выхода в финал у Рыбакиной будет совсем мало времени на восстановление, ведь решающий матч запланирован на 14 августа в 19:30. За сутки может быть два матча. В финале победительницу матча Рыбакина — Самсонова ждет Джессика Пегула — третья ракетка мира из США победила лучшую теннисистку мира Игу Швентек из Польши со счетом 6:2, 6:7, 6:4", — отмечает Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Напомним, что ранее на турнире Елена Рыбакина одержала победы над американками Дженнифер Брэди и Слоан Стивенс, затем обыграла лучшую теннисистку России Дарью Касаткину.

После Елена Рыбакина рассказала о самочувствии после победы. Казахстанка призналась, что ей было физически тяжело играть ночью. Прошлый матч также перенесли из-за дождя. В итоге поединок длился 3,5 часа и завершился почти в 3 ночи.

Между тем, призовой фонд турнира в Монреале в этом году составляет 2 788 468 долларов. Победительница соревнований получит 454 500 долларов и 900 рейтинговых очков.