Мать и две дочери погибли при столкновении Toyota и КамАЗа в Атырауской области

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Крупное ДТП произошло на 123 километре трассы Атырау-Индер. В результате столкновения Toyota Camry и КамАЗа погибли три человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Три пассажира Toyota погибли.Это мать и дочери в возрасте одного года и 15 лет. Водитель доставлен в больницу. Все они жители Западно-Казахстанской области", - сообщили в полиции.

Начато досудебное расследование.