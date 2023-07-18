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  • Мать и две дочери погибли при столкновении Toyota и КамАЗа в Атырауской области
pxhere.com Сегодня, 20:39
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Сегодня, 20:39
332
Фото: pxhere.com

Мать и две дочери погибли при столкновении Toyota и КамАЗа в Атырауской области

Крупное ДТП произошло на 123 километре трассы Атырау-Индер. В результате столкновения Toyota Camry и КамАЗа погибли три человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

"Три пассажира Toyota погибли.Это мать и дочери в возрасте одного года и 15 лет. Водитель доставлен в больницу. Все они жители Западно-Казахстанской области", - сообщили в полиции.

Начато досудебное расследование.

 

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Сегодня, 20:39
332
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