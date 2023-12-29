Массовое ДТП в Акмолинской области: 16 машин разбиты, погиб человек

16 автомобилей столкнулись на трассе в Акмолинской области. Есть погибший, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 716.kz.

Авария произошла в 13:18 на 105-м километре дороги "Астана-Петропавловск" возле АЗС "Гелиос".

Прибывшие на место стражи порядка установили, что в ДТП пострадали 16 транспортных средств: три "ГАЗели", четыре грузовых и девять легковых авто. 28-летний водитель легковушки скончался на месте происшествия. Пять пострадавших с различными травмами доставлены в Аккольскую районную больницу.

По факту начато досудебное производство по части 3 статьи 345 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В регионе бушует непогода. Из-за метели, ограниченной видимости и гололёда закрыто движение для всех видов автотранспорта на 15-ти участках автодорог республиканского значения и 26-ти участках областного значения для всех транспортных средств.