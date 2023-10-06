Масштабную спецоперацию по задержанию членов группировок провёл КНБ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Комитетом национальной безопасности РК совместно с органами полиции и при координации Генеральной прокуратуры в Жетысу, Жамбылской и Туркестанской областях провели спецоперацию, передаёт BaigeNews.kz.
По информации Комитета национальной безопасности РК, для проведения следственных действий 72 члена группировок, подозреваемых в незаконном хранении оружия и наркотиков, вымогательстве, организации каналов нелегальной миграции и совершении иных тяжких преступлений были доставлены в участки.
Сообщается, что группировки осуществляли свою деятельность на приграничных участках: на границе с Китаем (МЦПС "Хоргос"), Узбекистаном (пункт пропуска "Жибек жолы") и Кыргызстаном (пункт пропуска "Кордай авто").
Также сообщается, что в ходе обысков изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к ним, крупные суммы денежных средств, наркотики, а также иные вещественные доказательства. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия.
Самое читаемое
- Ваххабиты взяли под свой контроль торговлю на рынках - депутат
- 25 тонн пшеницы украл агроном в Акмолинской области
- Изнасилование трёхлетних сестёр в Алматинской области: задержана жена подозреваемого
- Предприниматель бесплатно раздаёт картофель всем желающим в СКО
- Лечил зуб: 17-летний мальчик впал в кому и скончался в Кокшетау