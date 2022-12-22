Машину скорой купили в четыре раза дороже рыночной цены в Актюбинской области

При рыночной цене в 16,6 миллиона тенге неотложку приобрели за 73 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил во время брифинга в Астане первый заместитель Генерального прокурора Тимур Ташимбаев.

По его словам, устранено свыше 14 тысяч нарушений в сферах экономики, госзакупа, труда, защиты детей, здравоохранения, экологии и других. 23 тысячи лиц привлечены к ответственности. В основном это госслужащие - порядка 60%.

"Например, при проверке "Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" выявлены факты закупа некачественной техники по завышенным ценам. В Актюбинской области передвижной комплекс "скорой помощи" приобретен по цене в 4 раза превышающей его таможенную стоимость (при рыночной цене в 16,6 млн, закупили за 73 млн тенге)", - проинформировал Ташимбаев.

Он добавил, что аналогичные схемы хищений имели место ещё в девяти регионах страны, а именно в городе Алматы, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, ВКО, ЗКО, Жамбылской и Павлодарской областях. По указанным фактам расследуется 15 уголовных дел.