Маршруты двух автобусов временно изменены в Астане
Сегодня, 09:51
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Сегодня, 09:51Сегодня, 09:51
74Фото: Baigenews.kz
В Астане из-за проводимых ремонтных работ, временно изменились маршруты двух автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО" City Transportation Systems".
"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов № 71 и №73", - говорится в сообщении.
Измененная схема движения автобусов на картинке.
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