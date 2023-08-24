Маршруты двух автобусов временно изменены в Астане

В Астане из-за проводимых ремонтных работ, временно изменились маршруты двух автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО" City Transportation Systems".

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов № 71 и №73", - говорится в сообщении.

Измененная схема движения автобусов на картинке.