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Маршруты двух автобусов временно изменены в Астане

Сегодня, 09:51
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 09:51
Сегодня, 09:51
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Фото: Baigenews.kz

В Астане из-за проводимых ремонтных работ, временно изменились маршруты двух автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО" City Transportation Systems".

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов № 71 и №73", - говорится в сообщении.

Измененная схема движения автобусов на картинке.

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