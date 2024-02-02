Мальчик скончался после обрезания в Кокшетау
Сегодня, 16:21
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Сегодня, 16:21Сегодня, 16:21
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10-летний мальчик скончался в Кокшетау после процедуры обрезания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
29 января хирурги в больнице провели ему операцию, а через два дня юный пациент обратился с жалобами на наличие боли в области раны.
"Состояние ребёнка было тяжёлое, медицинская помощь оказана в полном объёме, не исключается анафилактической шок на введение обезболивающего препарата, проведены реанимационные мероприятия, но эффекта не было. 31 января в 18:20 констатирована биологическая смерть", - сообщили в многопрофильной областной детской больнице.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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