Мальчик скончался после обрезания в Кокшетау

10-летний мальчик скончался в Кокшетау после процедуры обрезания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

29 января хирурги в больнице провели ему операцию, а через два дня юный пациент обратился с жалобами на наличие боли в области раны.

"Состояние ребёнка было тяжёлое, медицинская помощь оказана в полном объёме, не исключается анафилактической шок на введение обезболивающего препарата, проведены реанимационные мероприятия, но эффекта не было. 31 января в 18:20 констатирована биологическая смерть", - сообщили в многопрофильной областной детской больнице.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.