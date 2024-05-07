Макрон и Си Цзиньпин призвали к глобальному прекращению войн на время Олимпиады
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Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что его страна готова работать с Францией над глобальным прекращением войн во время предстоящих Олимпийских игр в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еuronews.
Председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин заявил, что его страна готова работать с Францией над глобальным прекращением войн на время предстоящих Олимпийских игр в Париже.
"Сегодняшний мир не очень мирный. Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН и ответственной крупной страной, Китай готов работать с Францией, чтобы использовать Олимпийские игры в Париже как возможность выступить за глобальное прекращение огня и прекращение войны во время Игр", — сказал Си Цзиньпин.
Его слова перекликались с аналогичными высказываниями Макрона, который призвал к олимпийскому перемирию на всех театрах военных действий.
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