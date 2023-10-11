Лжетеррорист нажал на кнопку “SOS” и пообещал взорвать Петропавловск

Неоднократно судимый житель Усть-Каменогорска в состоянии алкогольного опьянения нажал на кнопку “SOS” в Петропавловске и пообещал взорвать город, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации петропавловских полицейских, в обеденное время к ним поступило сообщение от неизвестного мужчины. Он нажал на тревожную кнопку “SOS” и заявил, что намерен взорвать город.

Сотрудники батальона патрульной полиции оперативно задержали звонившего. Им оказался ранее неоднократно судимый 44-летний житель Усть-Каменогорска. Медосвидетельствование показало, чтов момент звонка он находился в состоянии алкогольного опьянения. Лжетеррорист объяснил свой поступок вспышкой эмоций из-за неурядиц в личной жизни.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 273 Уголовного кодекса РК “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”. Ведётся следствие.